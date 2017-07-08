СБУ оголосила про підозру зраднику, який допомагав Росії захопити Крим

Служба безпеки України оголосила мешканцю Херсонщини, який у 2014 році брав активну участь у діяльності так званої «самооборони Криму» та причетний до незаконної окупації півострова Російською Федерацією, про підозру у державній зраді.

За свої злочини на тимчасово окупованому півострові чоловік отримав медаль «За возвращение Крыма» та нагородне посвідчення міністерства оборони РФ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у березні цього року, коли той повернувся з АР Крим.

Підозрюваний свою вину визнав повністю та надав детальні покази.

Матеріали провадження готуються до скерування до суду.

За матеріалами прес-центру СБУ