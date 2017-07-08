Волинянина судитимуть за спробу вивезти за кордон комплектуючі до бойової техніки
Волинянина судитимуть за спробу вивезти за кордон комплектуючі до бойової техніки
Уповноваженим прокурором галузевого відділу прокуратури Волинської області затверджено та надіслано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному слідчими обласного Управління СБУ, про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене 30-річним мешканцем одного із прикордонних сіл Ратнівського району Волинської області.
18 лютого цього року чоловік, під час перетину кордону через митний пост «Доманове» Волинської митниці ДФС, намагався перемістити з Республіки Білорусь до України без відповідних дозволів та з приховуванням від митного контролю бінокулярний перископічний комбінований приціл навідника-оператора БПК-2-42 та блок управління БУ-25-2С, які є виробами, що використовуються у військовій сфері у складі бойових машин піхоти БМП-2.
Однак, про незаконне переміщення таких товарів стало відомо оперативникам органу безпеки, відтак їх було виявлено та вилучено при проходженні митних процедур.
Нині чоловіка обвинувачують у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 Кримінального кодексу України.Подальшу його долю вирішуватиме суд.
За матеріалами прес-служби прокуратури Волиньскої області