Волинянина судитимуть за спробу вивезти за кордон комплектуючі до бойової техніки

Уповноваженим прокурором галузевого відділу прокуратури Волинської області затверджено та надіслано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному слідчими обласного Управління СБУ, про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене 30-річним мешканцем одного із прикордонних сіл Ратнівського району Волинської області.

18 лютого цього року чоловік, під час перетину кордону через митний пост «Доманове» Волинської митниці ДФС, намагався перемістити з Республіки Білорусь до України без відповідних дозволів та з приховуванням від митного контролю бінокулярний перископічний комбінований приціл навідника-оператора БПК-2-42 та блок управління БУ-25-2С, які є виробами, що використовуються у військовій сфері у складі бойових машин піхоти БМП-2.

Однак, про незаконне переміщення таких товарів стало відомо оперативникам органу безпеки, відтак їх було виявлено та вилучено при проходженні митних процедур.

Нині чоловіка обвинувачують у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 Кримінального кодексу України.Подальшу його долю вирішуватиме суд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волиньскої області