На Миколаївщині рятувальники знайшли тіло зниклого безвісти рибалки
На Миколаївщині рятувальники знайшли тіло зниклого безвісти рибалки
До Служби порятунку звернулися мешканці с. Семенівка Благодатненської об’єднаної територіальної громади Арбузинського району, які повідомили, що їх родич у ніч пішов на рибалку та досі не повернувся.
На орієнтовне місце події виїхало відділення 6 Державної пожежно-рятувальної частини. О 11:15 в р. Південний Буг в 30 метрах від берега рятувальниками виявлено тіло загиблого чоловіка, 1963 р. н.
Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено до судмедекспертизи м. Первомайськ.
На місці працювала 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області