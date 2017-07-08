На Полтавщині під час пожежі у приватному будинку загинула людина

О 15:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку по вул. Миру, с. Радалівка Глобинського району. Телефонували до рятувальників сусіди, які побачили, що з-під покрівлі будинку піднімаються клуби диму.

За викликом негайно направили вогнеборців 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Глобине. По прибутті за місцем виклику бійці ДСНС відразу приступили до ліквідації пожежі. Окрім того, сусіди повідомили, що всередині будинку може знаходитися людина. Рятувальники провели розвідку та виявили тіло чоловіка 1961 року народження у одній із кімнат. Причина пожежі – необережність під час паління загиблого.

Пожежу локалізовано о 17:20, ліквідовано о 17:45. Вогнем знищено меблі, віконну раму, закопчено стіни на площі 40 м2.

До ліквідації пожежі залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області