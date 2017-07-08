У Торецьку поліція затримала зухвалого телефонного шахрая

Працівники поліції затримали чоловіка, який протягом чотирьох місяців видурював у жителів прифронтового міста великі суми грошей. Зловмисник виконував роль «посередника», та особисто приймав з рук своїх жертв гроші.

Шахраї, що наживались на довірі літніх мешканців прифронтового Торецька, зазвичай використовували одну й ту ж схему для втілення своїх злочинних намірів. Як правило, ввечері у пенсіонерів лунав дзвінок стаціонарного телефону.

Шахрай, на тому кінці дроту повідомляв, що її сина (або онука) затримано правоохоронцями за скоєння злочину. Аферист давив на почуття жінок, розповідаючи про те, що їхнім родичам доведеться наступні декілька років провести в місцях позбавлення волі. Під час спілкування з потерпілими шахрай запевняв, що питання можна вирішити до того часу, поки ще не зібрані усі матеріали справи.

Люди сприймали почуте за правду, і, прагнучи допомогти близькій людині, яка нібито вчинила злочин, швидко знаходили гроші у гривнях чи у валюті, і виносили їх до будинку та передавали «таксисту». Таким чином зловмисникам вдалося одурити кількох торетчан, привласнивши сотні тисяч гривень.

Провівши величезну роботу, оперативні працівники затримали шахрая. Ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Доведено, що у квітні він шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 500 000 гривень у літньої жительки Торецька за «відкуп» її сина від відповідальності за нібито вчинений ним злочин. За аналогічною схемою зловмисник на початку червня заволодів 38000 гривень у 70-річної пенсіонерки. А у середині червня 73-річна жінка залишила шахраю 300 доларів США.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство», Кримінального кодексу України».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція вже довела його причетність до трьох злочинів, та веде розшук спільника афериста.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області