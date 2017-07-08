У Житомирі затримали злодія, який обікрав лікарський кабінет

У Житомирі затримали злодія, який обікрав лікарський кабінет

08:00 08.07.2017
У Житомирі затримали злодія, який обікрав лікарський кабінет

До Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку з ординаторської одного з медичних закладів обласного центру. Поліцейські розшукали злодія.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що з ординаторської невідомим викрадено належний лікарю ноутбук.

Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (Крадіжка) ККУ.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 19-річний житомирянин. Молодик свою вину визнав. Нині вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження викраденої техніки.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафом, громадськими або виправними роботами, піврічним арештом, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.