У Житомирі затримали злодія, який обікрав лікарський кабінет

До Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку з ординаторської одного з медичних закладів обласного центру. Поліцейські розшукали злодія.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що з ординаторської невідомим викрадено належний лікарю ноутбук.

Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (Крадіжка) ККУ.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 19-річний житомирянин. Молодик свою вину визнав. Нині вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження викраденої техніки.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафом, громадськими або виправними роботами, піврічним арештом, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області