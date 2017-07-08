У Харкові покінчила життя самогубством літня жінка
У Харкові покінчила життя самогубством літня жінка
Інформація про подію, яка сталася на вулиці Харківських Дивізій, надійшла до Немишлянського відділу поліції о 05:40.
Встановлено, що 65-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішання на ручці міжкімнатної двері. При житті неодноразово висловлювала наміри звести рахунки з життям.
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються працівниками поліції.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області