У Харкові покінчила життя самогубством літня жінка

У Харкові покінчила життя самогубством літня жінка

09:00 08.07.2017
У Харкові покінчила життя самогубством літня жінка

Інформація про подію, яка сталася на вулиці Харківських Дивізій, надійшла до Немишлянського відділу поліції о 05:40.

Встановлено, що 65-річна харків’янка покінчила життя самогубством через повішання на ручці міжкімнатної двері. При житті неодноразово висловлювала наміри звести рахунки з життям.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються працівниками поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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