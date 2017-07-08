В аеропорту Дніпра прикордонники завадили контрабанді історичних артефактів

В аеропорту Дніпра прикордонники Харківського загону спільно з співробітниками У СБУ у Дніпропетровській області запобігли спробі незаконного вивозу з України старовинних монет та наконечників для стріл.

Інформація про можливе переміщення через кодон предметів, які можливо, становлять культурну та історичну цінність, правоохоронцями була отримана заздалегідь. Тому валізу 37-річного громадянина України, жителя Дніпра, який намагався вилітити до Тель-Авіва, було ретельно перевірено.

Під час огляду валізи в ній були виявлені закамуфльовані у коробці із стартового пакету одного з мобільних операторів 18 монет Ольвії (Дельфін) та 15 наконечників для стріл (скіфських часів).

На даний час тривають подальші перевірочні заходи. Належність до культурних та історичних цінностей виявлених предметів буде встановлено після проведення експертизи.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України