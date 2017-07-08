За фактом смертельного вибуху у Києві відкрито кримінальне провадження

За фактом смертельного вибуху у Києві відкрито кримінальне провадження

20:51 08.07.2017
За фактом смертельного вибуху у Києві відкрито кримінальне провадження

За фактом вибуху у Києві відкрито кримінальне провадження.

Слідчі столичної поліції кваліфікували подію як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. У результаті вибуху одна жінка померла від отриманих тілесних ушкоджень, ще шестеро людей травмовані.

За попередньою інформацією, у Голосіївському районі Києва стався вибух побутового газу у житловому будинку. При цьому обвалилося перекриття між поверхами.

На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень померла жінка, ще шестеро - травмовані.

На місці працюють всі рятувальні служби, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Рятувальники проводять евакуацію та розбирають завали.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки. Працівники поліції надають допомогу місцевим жителям, спілкуються зі свідками та очевидцями.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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