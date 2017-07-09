Молодого жителя Луцька підозрюють у торгівлі амфетаміном

Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут амфетаміну 22-річним мешканцем обласного центру Волині.

Молодик, придбавши через один із Інтернет-сайтів наркотичний засіб, перевіз його в гараж та зберігав там з метою збуту. У червні 2017 року він двічі збував амфетамін громадянину.

У ході огляду місця події, проведеного працівниками поліції в гаражному приміщенні зловмисника, було виявлено та вилучено розфасовану в п’ять поліетиленових пакетиків психотропну речовину – амфетамін, масою близько одного грама в кожному, два поліетиленові пакетики з нашаруванням амфетаміну, а також чотири поліетиленові пакети з вмістом наркотичного засобу – канабісу – по п’ять грамів у кожному, та один паперовий згорток з канабісом масою три грами, які чоловік незаконно зберігав з метою збуту.

Нині йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Прокуратура домагатиметься взяття чоловіка під варту, оскаржуючи рішення суду про обрання для зловмисника запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області