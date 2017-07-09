На Волині чоловік впав у 25-метровий занедбаний колодязь

Повідомлення від рідних чоловіка, який впав у закинуту в лісі криницю, до рятувальної служби надійшло о 13:28. На допомогу потерпілому виїхала чергова команда 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимира-Волинського.

«По прибуттю о 13:35 бійцями ДСНС було встановлено, що на дні закинутого без води 25-метрового колодязя, що заріс травою, перебуває знесилений чоловік. Не гаючи ні секунди, вогнеборці викликали швидку допомогу, повідомили поліцію про надзвичайний випадок та швидко приступили до аварійно-рятувальних робіт.

Інженер з пожежно-рятувальних робіт старший лейтенант служби цивільного захисту Тарас Малащук закріпив за пожежний пояс рятувальну мотузку та за допомогою колег: Олександра Бенеди, Віталія Шила та Григорія Бугайчука, а також працівників поліції, спустився на дно колодязя.

53 – річний потерпілий Олександр Пригарський знаходився у шоковому стані, але при свідомості, тож рятувальник обв’язав його під руками, закріпив мотузку та крикнув колегам, щоб обережно піднімали його на поверхню.

На землі врятовану людину працівники ДСНС поклали на ноші та передали працівникам швидкої допомоги. Його одразу ж доставили в медичний заклад, де він отримав необхідну допомогу.

Наразі стан його важкий, діагноз - синдром тривалого здавлення та загальне переохолодження», - розповів керівник рятувальної операції, заступник начальника ДПРЧ -7 м.Володимира Волинського Олександр Бенеда.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Волинській області