У Львові злодійка-гастролерка за годину скоїла крадіжки у двох хостелах

Як встановили правоохоронці, жінка протягом години побувала у двох львівських хостелах і викрала сумки з грошима у гостей Львова, які там зупинилися.

У Галицький відділ поліції 4 липня звернулася за допомогою 23-річна жителька Харківської області. Вона повідомила, що з хостелу, де вона оселилася, невідома особа викрала її сумку, в якій знаходилися гроші в сумі 3 500 гривень.

Того ж дня схожа заява надійшла до поліції і від іншої жінки, жительки Одеської області, яка зупинилася в іншому хостелі. У неї зникла сумка з особистими речами, серед яких були ювелірні вироби та 1500 гривень готівки. Загальна сума заподіяних збитків склала близько 7 500 гривень.

Правоохоронці встановили, що до обох крадіжок, скоєних протягом години, причетна 25-річна жителька Тернопільської області.

Наразі з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області