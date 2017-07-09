Поліція Донеччини змушена була забрати двох дітей від непутящих батьків

Відвідавши сім’ю, де живе 12-річний Богдан, що втік напередодні і якого шукав увесь особовий склад правоохоронців Краматорська, поліцейські виявили жахливі умови проживання.

Разом із старшим братом від нестачі їжі та елементарних речей страждав 2-річний Денис. Мати замість виховання хлопчиків пиячила. Малечу негайно було вилучено та направлено до лікарні.



Про зникнення дитини у поліцію повідомила бабуся хлопчика - на пошуки рідного онука вона кинулась лише через добу після його зникнення. Ще в понеділок, о 8 годині ранку 12-річний Богдан пішов гуляти на вулицю та не повернувся. Жінка притримувалась тієї думки, що він залишився ночувати у матері, тому його і не шукала. Мати хлопчика живе окремо та, як і бабуся, має залежність від алкоголю, а дитиною майже не цікавиться.

Правоохоронці миттєво відреагували на повідомлення про зникнення дитини. Увесь особовий склад Краматорського ВП було орієнтовано на пошуки Богдана. Оперативно-розшукові дії принесли результат – наступного дня поліцейські знайшли підлітка неподалік від дома матері – хлопчик був у гостях у приятеля та грав у комп’ютер. Родина друга також неблагополучна, тому дорослих не цікавило, чому дитина не йде ночувати додому або чи попередив він рідних.

Відразу після знайдення школяра поліцейські завітали за адресою мешкання матері. Умови проживання, які виявили правоохоронці, були жахливими, особливо для виховання дітей. У холодильнику замість їжі - пляшки з алкоголем. 29-річна матір ніде не працює та зловживає спиртними напоями. Але найстрашніше було те, що у будинку знаходилась ще одна малолітня дитина – дворічний Денис. Поліцейські разом із співробітниками служби у справах дітей негайно вилучили братів та помістили їх у дитячу лікарню. Зараз стан здоров’я хлопчиків перевіряють лікарі.

- Раніше ця родина не потрапляла у поле зору правоохоронців. На щастя, історія зі зникненням Богдана добре закінчилися, та завдяки цьому зверненню ми виявили дітей, що потребували негайної допомоги, - відзначив начальник Краматорського ВП Віталій Максимів. - Тепер дітлахи будуть у безпеці. Відносно матері буде складено 2 протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вирішується питання про відібрання хлопчиків та у подальшому позбавлення матері батьківських прав.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області