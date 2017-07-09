В Одесі за хабарництво судитимуть керівника кафедри університету

Прокуратура Одеської області направила до Приморського районного суду обвинувальний акт стосовно завідуючої однієї з кафедр одеського університету ім. І.І. Мечникова. Освітянка підозрюється в неодноразовому одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні (ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства у 2016 році керівник кафедри систематично отримувала від студентів неправомірну вигоду за позитивне оцінювання заліку без його складання.

Крім того вказана службова особа університету внесла до відомостей обліку успішності неправдиві відомості про складання цього заліку студентами до його фактичного проведення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУ НП в Одеській області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області