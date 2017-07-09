На Хмельниччині судитимуть банду шахраїв з мільйонними "прибутками"

Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області затверджено та спрямовано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох членів організованої злочинної групи, які під приводом «зняття порчі» заволоділи майном та коштами громадян на загальну суму понад 2,6 млн. грн.

Про це повідомив начальник відділу прокуратури області Володимир Зварич.

Свою злочинну діяльність жителі Волинської області розпочали ще у 2013 році. З цього часу тільки на території Хмельниччини злочинна група осіб ромської національності вчинила 18 злочинів.

До прикладу, у місті Хмельницькому шахраї переконали місцеву мешканку для проведення обряду «зняття порчі» винести із своєї домівки всі цінності та кошти.

Коли потерпіла передала в руки зловмисникам сумку з грошима та золотими прикрасами на загальну суму близько 370 тис. грн., вони зникли з місця вчинення злочину.

Ще в однієї мешканки обласного центру за цією ж схемою злочинці видурили не тільки власні кошти, але й заощадження її батьків. Потерпіла, перебуваючи під впливом шахраїв, навіть їздила до своєї родини за 60 км від міста Хмельницького для того, щоб зібрати кошти «для освячення».

Зловмисникам вона передала 41 тисячу євро та 4 тисячі доларів США.

Досудовим розслідуванням, проведеним за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області встановлено причетність злочинної групи до вчинення аналогічних злочинів на території Київської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.Загалом викрито 30 епізодів злочинної діяльності групи відносно 30 потерпілих.

Указаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою).

До зловмисників застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду.

Санкція ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області