СБУ попередила провокацію спецслужб РФ біля консульства Польщі

СБУ попередила провокацію спецслужб РФ біля консульства Польщі

06:30 10.07.2017
СБУ попередила провокацію спецслужб РФ біля консульства Польщі

Акцію провокативного характеру, замовлену спецслужбами РФ, заблоковала у Києві Служба безпеки України спільно із Нацполіцією.

Правоохоронці затримали 29 осіб, які за грошову винагороду в розмірі одна тисяча гривень кожному намагалися вчинити хуліганські дії біля будівлі консульства Республіки Польща.

За задумом затриманого організатора акції, представники столичних спортивних клубів під виглядом молодіжної організації повинні були прибути до будівлі консульства та провести показову акцію із розлиттям червоної фарби, а також повісити та підпалити на театралізованій шибениці опудало.

Дії повинні були супроводжуватися націоналістичними вигуками, підпалом піротехніки та мали на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі, спрямованої на загострення українсько-польських взаємовідносин, підрив авторитету України на міжнародній арені.

Під час огляду автобуса та двох автомобілів, на яких прибули затримані, вилучено один травматичний та один газовий пістолети, холодну зброю, провокативні транспаранти та прапори, піротехніку (фаєри), макет шибениці.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Акцію провокативного характеру, замовлену спецслужбами РФ, заблоковала у Києві Служба безпеки України спільно із Нацполіцією.

Правоохоронці затримали 29 осіб, які за грошову винагороду в розмірі одна тисяча гривень кожному намагалися вчинити хуліганські дії біля будівлі консульства Республіки Польща.

За задумом затриманого організатора акції, представники столичних спортивних клубів під виглядом молодіжної організації повинні були прибути до будівлі консульства та провести показову акцію із розлиттям червоної фарби, а також повісити та підпалити на театралізованій шибениці опудало.

Дії повинні були супроводжуватися націоналістичними вигуками, підпалом піротехніки та мали на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі, спрямованої на загострення українсько-польських взаємовідносин, підрив авторитету України на міжнародній арені.

Під час огляду автобуса та двох автомобілів, на яких прибули затримані, вилучено один травматичний та один газовий пістолети, холодну зброю, провокативні транспаранти та прапори, піротехніку (фаєри), макет шибениці.

Тривають невідкладні слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3679#sthash.odY7xhVb.dpuf

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