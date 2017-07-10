Одна людина загинула та восьмеро поранені під час ДТП на Львівщині

У Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри центральної районної лікарні про те, що на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій потерпіли люди.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що водій мікроавтобуса «Фіат Дукато», 43-річний житель Старосамбірського району, не обрав безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем марки «Фольксваген Пассат Б5» під керуванням 18-річного мешканця Мостиського району.

Внаслідок лобового зіткнення обидва водії госпіталізовані зі струсом головного мозку. Пасажирка «Фольксвагену», 55-річна жителька Мостиського району, від отриманої політравми померла в реанімаційному відділенні лікарні. Ще четверо пасажирів цього ж автомобіля, 25-річна жінка та троє дітей віком від півтора до шести років, усі - мешканці Турківського району доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

Також потерпіли двоє пасажирів мікроавтобусу. В 9-річного сина водія медики діагностували забійно-рвану рану голови, у його 22-річного односільчанина – струс головного мозку.

Працівники поліції встановлюють зараз обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області