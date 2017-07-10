На Рівненщині кривдник з ножем напав на двох неповнолітніх дівчат

Про напад на 16-річну жительку Дубенського району та її 14-річну подругу до поліції повідомила сестра однієї із потерпілих. За кілька годин поліцейські затримали зловмисника.

Діти саме йшли вулицею села, коли на них напав 25-річний житель села Молодаво. Молодик схопив їх за шию, погрожуючи ножем, потягнув за собою. Попри раптовий стрес та жах, дівчата не розгубилися і зуміли втекти від нападника. З поверхневими різаними ранами рук та забоями шиї дітей доставили до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який ховався у полі кукурудзи. Чоловік уже потрапляв до поля зору правоохоронців – за вчинення крадіжок.

Слідчі розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією дій зловмисника за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області