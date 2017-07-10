Миколаївська поліція шукає можливих свідків смертельної перестрілки

08 липня близько 22:37 до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення із лікарні про госпіталізацію трьох чоловіків віком 29, 31 і 44 років.

Двоє із них отримали вогнепальні поранення у стегно та голень. Третього чоловіка доставили з травмами голови, різаниною раною лоба та пораненнями ноги. Не приходячи до тями, він помер у медичному закладі.

Подія відбулася на перехресті вулиць Соборна та Адміральська. Зі слів свідків правоохоронцям стало відомо, що між громадянами стався конфлікт зі стріляниною. Жоден з учасників конфлікту не звернувся до поліції із заявою.

Співробітники слідчо-оперативної групи під час огляду місця події вилучили зброю та гільзи. Вилучене направлено на експертне дослідження.

Слідчі Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводять розслідування у кримінальному проваджені за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У ході розслідування будуть встановленні всі обставини події. Також вирішуються питання про додаткову кваліфікацію.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Правоохоронці звертаються до громадян, які стали свідками вчинення вказаного кримінального правопорушення або володіють інформацією корисною для слідства, з проханням повідомляти інформацію до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул. Декабристів, 8 або за тел. 53-12-71, 49-87-01, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області