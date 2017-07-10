На Львівщині водій "БМВ" скоїв ДТП та навмисно збив іншого учасника пригоди

У Самбірський відділ поліції надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у райцентрі на вулиці Валовій.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Шкода Рапід», 43-річний місцевий мешканець, пригальмував, аби пропустити транспортний засіб, який виїжджав із заїзду. В цей момент у нього врізався автомобіль «БМВ 728», котрий рухався позаду без дотримання безпечної дистанції.

Після зіткнення самбірчанин вийшов із салону, аби оглянути машину та викликати поліцію на місце пригоди. Коли він телефонував, водій «БМВ» продовжив рух, «закинув» чоловіка на капот і провіз таким чином на відстань до 400 метрів.

Коли потерпілий впав на землю, зловмисник втік з місця пригоди. Травмований самбірчанин доставлений до лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні садна лівого передпліччя, живота і лівої гомілки.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області