Поліціейські Рівненщини затримали ґвалтівника неповнолітньої в іншій області

В одному із сіл області, невідомий чоловік помітив дівчину, яка йшла вулицею. Вкинувши її до автомобіля, вивіз у поле та зґвалтував. Оперативники відшукали раніше судимого чоловіка у Дніпропетровській області.

У ніч на 25 червня 16-річна дівчина поверталася додому, коли дорогою села помітила автомобіль. Водій силоміць заштовхав її до салону та повіз у поле. Попри вмовляння утриманої та пручання, уникнути знущань не вдалося. Лише близько п’ятої ранку потерпіла дісталася додому і звернутися до поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 44-річний уродженець Херсонської області, громадянин Білорусії. Як з’ясували поліцейські він вже перебував на лаві підсудних за вчинення крадіжок. А у травні цьогоріч звільнився із Городищенської виправної колонії за вчинення зґвалтування, де відсидів дев’ять років.

Працівники карного розшуку затримали чоловіка у одному із сіл Дніпропетровської області.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області