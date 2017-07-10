На Вінниччині чоловік обрав в якості захисту удар ножем

До Немирівського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію з ножовим пораненням 24-річного чоловіка.

Як розповів керівник немирівської поліції Олександр Король, поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілий отримав в результаті бійки з 35-річним місцевим жителем, яку сам і спровокував.

Того дня близько сьомої години вечора учасники подій вживали спиртні напої біля місцевого магазину. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Зі слів затриманого та свідків, які намагались їх розборонити, потерпілий сам спровокував конфлікт. На усі прохання присутніх зупинитися не реагував.

Тож його опонент, захищаючись, схопив кухонного ножа та попередив потерпілого не підходити до нього, але той кинувся у бійку, під час якої був поранений ножем у поперек.

За словами Олександра Короля, 35-річний чоловік, не зумівши уникнути провокацій зі сторони потерпілого, перевищив межі необхідної оборони та спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження.

У 2015 році потерпілий притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень.

Чоловік, який підозрюється у вчиненні правопорушення, раніше проблем із законом не мав.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області