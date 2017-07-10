У Києві один іноземець вдарив ножем іншого, - поліція

Подія сталася на вулиці Ярославів Вал. Між громадянами іншої держави виник конфлікт, у результаті якого один із них отримав ножове поранення.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся 28-річний іноземець та розповів про конфлікт зі знайомим - той ударив його ножем у ногу.

На місце події направили слідчо-оперативну групу, яка задокументувала даний факт. Відпрацьовуючи територію, працівники кримінальної поліції затримали 21-річного іноземця. Чоловік у вчиненому зізнався, в нього вилучили речовий доказ – ніж - і направили його на експертизу.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання – від штрафу до одного року виправних робіт.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві