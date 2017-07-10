У Черкасах молодик викинув з вікна знайому та порізав матір

У Черкасах молодик викинув з вікна знайому та порізав матір

09:40 10.07.2017
У Черкасах молодик викинув з вікна знайому та порізав матір

У Черкасах під час конфлікту 28-річний чоловік з власної квартири виштовхнув з вікна свою знайому та наніс ножові поранення своїй матері. 38-річна жінка загинула на місці події, а 49-річну матір зловмисника в тяжкому стані доставили до лікарні.

До чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення від жителів одного із районів міста про те, що їх сусід наніс ножові поранення своїй матері.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та затримала підозрювану особу. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який знаходився в своїй квартирі. Крім того, на газоні був виявлений труп 38-річної жительки Сміли, яку, за його словами він викинув з вікна власної квартири.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінально процесуального Кодексу. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає найвищу міру покарання  - довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.