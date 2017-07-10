У Черкасах молодик викинув з вікна знайому та порізав матір

У Черкасах під час конфлікту 28-річний чоловік з власної квартири виштовхнув з вікна свою знайому та наніс ножові поранення своїй матері. 38-річна жінка загинула на місці події, а 49-річну матір зловмисника в тяжкому стані доставили до лікарні.

До чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення від жителів одного із районів міста про те, що їх сусід наніс ножові поранення своїй матері.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та затримала підозрювану особу. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який знаходився в своїй квартирі. Крім того, на газоні був виявлений труп 38-річної жительки Сміли, яку, за його словами він викинув з вікна власної квартири.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінально процесуального Кодексу. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає найвищу міру покарання - довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області