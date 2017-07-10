На Миколаївщині жінка ледь не зарізала свою щасливу суперницю

До Южноукраїнського відділення Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення із місцевої лікарні про госпіталізацію із проникаючим ножовим поранення грудної клітки та ще восьма колото-різаними ранами верхніх кінцівок та тулубу 24-річну мешканку м. Южноукраїнськ.

Як виявилося, потерпіла наразі проживає з 35-річнним місцевим мешканцем, який до цього проживав з іншою жінкою. Вирішивши повернути «втрачене кохання» та маючи ключі від квартири, «екс-кохана» прийшла до чоловіка додому. Відкривши двері та зайшовши до оселі вона побачила, що господаря немає вдома, а в його ліжку спить невідома жінка.

Схопивши ножа зловмисниця підійшла до потерпілої та почала наносити їй ножові поранення, після того як остання перестала подавати будь-які ознаки життя злочинниця відразу втекла. Через деякий час додому повернувся власник житла, який і виявив потерпілу та одразу викликав швидку допомогу.

Вжитими заходами правоохоронці встановили місце перебування та затримали в порядку ст. 208 КПК України 31-річну місцеву мешканку, якій наразі за узгодженням із місцевою прокуратурою повідомлено про підозру за скоєння злочину передбаченого ч.2 ст.15 «Замах на злочин», ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство» санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області