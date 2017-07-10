Підозрювану у вбивстві власного батька затримала поліція Полтавщини

Підозра про зникнення чоловіка виникла у поліції у зв’язку з тим, що майже три тижні його не бачили односельці.

Під час обстеження домоволодіння 64-річного чоловіка, працівники поліції виявили його тіло закопаним на подвір’ї. Також було встановлено, що дана особа померла внаслідок насильницької смерті. Поліція розпочала встановлювати коло осіб, причетних до вбивства. Згодом з’ясувалося, що у вчиненні злочину обґрунтовано підозрюється 35-річна донька загиблого.

«Жінку вдалося знайти у сусідній області, - повідомив Руслан Бірюков. - За її словами, вбивство вона вчинила після сварки із батьком. Удари наносила ногою по тулубу та посудом в область голови. Після цього пішла спати. На ранок, разом із співмешканцем, виявили батька мертвим та вирішили закопати тіло в сараї. Сусідам пояснили, що батько поїхав до родичів в іншу область».

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, смерть пенсіонера настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми та травматичного крововиливу.

Затриманій повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України). Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області