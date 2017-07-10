На Харківщині вантажний потяг на смерть збив літню людину

На Харківщині вантажний потяг на смерть збив літню людину

18:32 10.07.2017
На Харківщині вантажний потяг на смерть збив літню людину

За попередніми даними, 80-річний мешканець смт. Краснопавлівка переходив залізничну колію у невстановленому для цього місці.

Повідомлення про подію надійшло до Лозівського відділу.

Встановлено, що на залізничній станції «Краснопавлівка» вантажним потягом сполученням «Лозова - Харків - сортувальний» було травмовано 80-річного місцевого жителя.

Постраждалий у тяжкому непритомному стані під час доставляння до Лозівської лікарні помер в кареті швидкої медичної допомоги

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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