На Харківщині вантажний потяг на смерть збив літню людину
На Харківщині вантажний потяг на смерть збив літню людину
За попередніми даними, 80-річний мешканець смт. Краснопавлівка переходив залізничну колію у невстановленому для цього місці.
Повідомлення про подію надійшло до Лозівського відділу.
Встановлено, що на залізничній станції «Краснопавлівка» вантажним потягом сполученням «Лозова - Харків - сортувальний» було травмовано 80-річного місцевого жителя.
Постраждалий у тяжкому непритомному стані під час доставляння до Лозівської лікарні помер в кареті швидкої медичної допомоги
Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Проводиться подальша перевірка.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області