У Харкові працівник впав з чималої висоти на бетонні плити

Чоловік, віком близько 40-річного, доставлено до реанімаційного відділення Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у важкому стані із численними ушкодженнями.

Подія сталася на підприємстві, розташованому на вулиці О. Матросова. Для встановлення обставин за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції.

Зі слів свідків, ушкодження чоловік отримав під час виконання робіт з фарбування та з власної необережності впав з висоти близько 5 метрів на бетонні плити.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області