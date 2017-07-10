У Харкові молода жінка вкоротила собі віку через нещасне кохання

У Харкові молода жінка вкоротила собі віку через нещасне кохання

11:02 10.07.2017
У Харкові молода жінка вкоротила собі віку через нещасне кохання

Подія сталася на бульварі Івана Каркача в Індустріальному районі.

За словами очевидців, потерпіла сиділа на підвіконні 5 поверху житлового будинку, голосно розмовляла по мобільному телефону, плакала та висловлювала наміри покінчити життя самогубством.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, 30-річна харків'янка вистрибнула з вікна через нерозділене кохання. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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