На Донеччині автомобіль врізався у дерево, є загиблі та поранені
На Донеччині автомобіль врізався у дерево, є загиблі та поранені
Водій автомобіля не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду.
За попередніми даними, близько 14 години на автодорозі «Старченково – Захарівка» 50-річний водій автомобілю «ВАЗ-2105» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево.
Від отриманих травм пасажир загинув на місці пригоди, водій отримав тілесні ушкодження та направлений до медичного закладу.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області