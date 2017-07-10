На Донеччині автомобіль врізався у дерево, є загиблі та поранені

Водій автомобіля не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду.

За попередніми даними, близько 14 години на автодорозі «Старченково – Захарівка» 50-річний водій автомобілю «ВАЗ-2105» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево.

Від отриманих травм пасажир загинув на місці пригоди, водій отримав тілесні ушкодження та направлений до медичного закладу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області