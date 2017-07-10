На Донеччині головного лікаря судитимуть за корупцію та недбалість

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування стосовно головного лікаря одного з комунальних закладів охорони здоров’я Донецької області, недбалість якого спричинила істотної шкоди державі.

Так, установлено, що наприкінці 2016 року одна з районних лікарень області уклала договір з приватним підприємством про «Виготовлення проектно-вишукувальних робіт та проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщення під розміщення комп’ютерного томографу». Вартість вказаних робіт згідно акту приймання-передачі склала 175 тис грн.

Проте, як встановили слідчі, підрядник вніс до акту невірні данні, штучно завищивши вартість на понад 113 тис грн.

Однак, головний лікар, проявивши службову недбалість, не перевірив факт виконання та вартість проведених робіт і підписав документи, на підставі яких товариству виплатили усю суму.

Таким чином посадовець вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 367 КК України (службова недбалість), спричинивши своїми діями збитки державі на суму понад 113 тис грн.

Наразі обвинувальний акт прокуратурою скеровано до суду для розгляду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області