На Запоріжжі затримано рекетирів, які викрали жінку

До Кирилівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої мешканки 1966 року народження про те, що невстановлені особи в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, на автомобілі марки ВАЗ 2109, із застосуванням насилля, незаконно позбавили її волі, вимагаючи при цьому від неї грошової винагороди за зайняття роздрібною торгівлею у курортній зоні.

Цього ж дня Кирилівським ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та розпочато досудове розслідування. Завдяки спільним скоординованим заходам працівників прокуратури та Кирилівського ВП Мелітопольського ВП в Запорізькій області встановлено та затримано чотирьох осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, вилучено автомобіль на якому пересувались злочинці.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, за який їм загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

У кримінальному провадженні здійснюється комплекс першочергових слідчих дій, досудове розслідування триває, нагляд за повнотою об’єктивністю якого здійснюється прокурорами Мелітопольської місцевої прокуратури.

Органи прокуратури завжди стоять на захисті прав громадян від злочинних посягань, отже за наявності інформації про інші злочини пов’язані з вимаганням чи викраденням людей прохання негайно звертатись до органів прокуратури чи поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області