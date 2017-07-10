На Житомирщині чоловік живцем згорів у власному автомобілі

О 12:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць м. Олевськ виникло загоряння автомобіля «Москвич».

Про це рятувальників сповістили сусіди власника легковика, коли почули вибух.

По прибуттю чергового караулу вогнеборців до місця пригоди, полум’ям було повністю охоплено автомобіль. Транспортний засіб знаходився на подвір’ї, поблизу гаража. В салоні, на водійському сидінні вони помітили тіло людини. Це був 47-річний власник авто. Чоловік уже не подавав ознак життя.

Як з’ясувалося, того дня власник легковика посварився зі своєю дружиною та пішов до гаража. Він був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік закурив цигарку та заснув. Недопалок упав у салоні та почав тліти. На задніх сидіннях знаходилась 10-літрова каністра з бензином, до якої дістався вогонь, що ймовірно і призвело до трагедії.

Силами бійців ДСНС о 12:35 пожежу локалізовано, а о 13:05 – ліквідовано. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області