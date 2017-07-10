Поліція Закарпаття розшукує водія, який збив молоду пару на мотоциклі

Поліція Закарпаття розшукує водія, який збив молоду пару на мотоциклі

11:20 10.07.2017
Поліція Закарпаття розшукує водія, який збив молоду пару на мотоциклі

Опівночі 09 липня в поліцію надійшло повідомлення з Рахівської районної лікарні про те, що до них доставлено молодого чоловіка й дівчину, жителів села Луг,  з переломами кінцівок. Чоловіка помістили в реанімацію.

Як встановили працівники поліції, 30-річний водій керував мотоциклом марки «Viper», віз 25-річну пасажирку. Їхали пізно ввечері сільською дорогою, де їм назустріч виїхав автомобіль марки «BMW» іноземної реєстрації. Водій іномарки не впорався з керуванням і створив аварійну ситуацію, внаслідок чого сталося зіткнення з мотоциклом. Водій і пасажирка останнього серйозно травмувалися, найбільше постраждали ноги.

Після зіткнення водій «BMW» кинув машину і втік з місця пригоди. Його особу працівники поліції вже встановили – це 21-річний житель села Середнє Водяне Рахівського району.

Наразі юнак переховується від слідства, в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження).

Винуватця аварії розшукує поліція. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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