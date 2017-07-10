Поліція Львівщини повідомила деталі смертельної ДТП, що сталась під час переслідування

Оскільки пригода набула суспільного резонансу, керівництвом Головного управління Національної поліції у Львівській області було призначено службове розслідування, під час якого були встановлені обставини події.

У Старосамбірське відділення поліції днями близько другої години ночі надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну природу, що сталась на автодорозі "Самбір-Ужгород" у селі Лопушанка-Хомина. За словами очевидця, його автомобіль на великій швидкості обігнав "Фольксваген Пасат", після чого, проїхавши кілька кілометрів, він побачив цю іномарку перекинутою на узбіччі. В автомобілі перебували троє осіб - водій та двоє пасажирів.

На місце ДТП прибули працівники сектору реагування патрульної поліції Старосамбірського відділення поліції. На той час медичну допомогу постраждалим надавали лікарі медицини катастроф, котрі в той час проїжджали цією дорогою та стали свідками події. Правоохоронці впізнали "Фольксваген Пасат", водій якого близько півгодини тому, не виконавши вимоги працівників поліції про зупинку, втік від них.

Службовим розслідуванням встановлено, що близько 1.30 у селі Стрілки правоохоронці виявили автомобіль "Фольксваген Пасат" червоного кольору з номерними знаками польської реєстрації, водій якого рухався з чисельними порушеннями Правил дорожнього руху - безпричинно змінював напрямок руху, виїжджав на зустрічну смугу, не вмикав сигнали повороту та інше. Маючи підстави вважати, що водій "Фольксвагена" може перебувати у стані сп'яніння, поліцейські вирішили зупинити авто для перевірки.

Проте, водій "Пасата" не відреагував на вимогу зупинитись, а різко збільшив швидкість та почав втікати. Рухаючись у напрямку міста Турка, водій іномарки зміг відірватися від патрульних настільки, що вони втратили його з поля зору та, побачивши в темноті світло габаритів автомобіля на бічній дорозі, з’їхали за ним з траси. Встановивши, що це інший автомобіль, поліцейські повернулися на маршрут патрулювання.

О 2.05, даний наряд отримав повідомлення про ДТП в селі Лопушанка-Хомина. Коли працівники сектору реагування патрульної поліції Старосамбірського відділення поліції, прибули на місце події, медичну допомогу постраждалим надавали лікарі медицини катастроф, котрі саме в той час проїжджали цією дорогою. Правоохоронці впізнали «Фольксваген Пасат» водій якого близько півгодини тому не виконав їх вимогу про зупинку.

На місце події прибула також слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій "Фольксвагена" не впорався з керуванням, в’їхав у паркан та перекинувся. При цьому водій автомобіля від отриманих травм помер, а двоє його пасажирів з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані у місцеву лікарню. Під час опитування пасажири "Пасата" підтвердили, що їх товариш, котрий керував автомобілем, дійсно втікав від поліцейських і, коли вже переслідування не було, швидкості не зменшив, а заїхавши у село, не впорався з керуванням та скоїв ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області