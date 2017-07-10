На Вінниччині під час ДТП загинув мотоцикліст та постраждав його пасажир

На Вінниччині під час ДТП загинув мотоцикліст та постраждав його пасажир

12:00 10.07.2017
На Вінниччині під час ДТП загинув мотоцикліст та постраждав його пасажир

Внаслідок автопригоди загинув 30-річний мотоцикліст, його пасажир отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Автопригода трапилась близько 02:00 години по вулиці Процишина. 30-річний водій мотоциклу «Вайпер», не впорався з керуванням  та з’їхав у кювет, де перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці пригоди. 24-річного пасажира госпіталізували до Ладижинської центральної лікарні.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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