На Житомирщині літня жінка загинула внаслідок ДТП на переході
На Житомирщині літня жінка загинула внаслідок ДТП на переході
На 238 км. автодороги Київ-Чоп водій автомобіля «Mercedes S350» на нерегульованому пішоходному переході скоїв найзд на пенсіонерку.
Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці пригоди.
Розпочато кримінальне провадження.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:30 у с. Пилиповичі Новоград-Волинського району.
За кермом автомобіля перебував 45-річний житель Волинської області, що рухався у напрямку м. Рівного.
У результаті ДТП 59-річна жителька м. Новоград-Волинського отримала тілесні ушкодження, що виявилися несумісними із життям.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області