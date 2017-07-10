На Житомирщині літня жінка загинула внаслідок ДТП на переході

На Житомирщині літня жінка загинула внаслідок ДТП на переході

20:30 10.07.2017
На Житомирщині літня жінка загинула внаслідок ДТП на переході

На 238 км. автодороги Київ-Чоп водій автомобіля «Mercedes S350» на нерегульованому пішоходному переході скоїв найзд на пенсіонерку.

Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці пригоди.

Розпочато кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:30 у с. Пилиповичі Новоград-Волинського району.

За кермом автомобіля перебував 45-річний житель Волинської області, що рухався у напрямку м. Рівного.

У результаті ДТП 59-річна жителька м. Новоград-Волинського отримала тілесні ушкодження, що виявилися несумісними із життям.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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