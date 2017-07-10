У Харкові жінка покінчила життя самогубством

У Харкові жінка покінчила життя самогубством

21:00 10.07.2017
У Харкові жінка покінчила життя самогубством

Інформація про подію, яка сталася на вулиці Амосова, надійшла до Немишлянського відділу поліції о 16:36.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що 40-річна жінка покінчила життя самогубством, вистрибнувши з вікна власної квартири, розташованої на 9-му поверсі. При житті була душевно уразливою людиною.

Наразі працівники поліції з’ясовують обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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