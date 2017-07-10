У Харкові затримано злодіїв, які побили та пограбували пенсіонера

Оперативники Харківського відділу поліції спільно з працівниками Управління кримінальної поліції ГУНП в Харківській області затримали 28, 29 та 34-річних чоловіків, які скоїли злочин заради наживи.

До чергової частини надійшло повідомлення від 49-річного мешканця селища Покотилівка. Чоловік розповів, що до будинку його 61-річного знайомого проникли невідомі, побили, забрали заощадження, після чого втекли.

В результаті проведення чітких та скоординованих дій правоохоронці затримали нападників. Ними виявилися - 28-річний мешканець селища Бабаї, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, 29 і 34-річні жителі міста Харкова.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисники заздалегідь спланували свої дії. Через незачинене вікно двоє чоловіків проникли в будинок пенсіонера, а їх товариш чекав на подвір’ї. Побачивши, що господар будинку прокинувся зловмисники нанесли йому численні удари по голові та тулубу, а потім відшукали грошові заощадження та зникли з місця скоєння злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області