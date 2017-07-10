На Луганщині судитимуть вбивцю, який намагався приховати сліди злочину

Прокуратурою Луганської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України), яке розслідувалося Слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у с. Герасімівка Станично-Луганського району між двома чоловіками відбувся словесний конфлікт, який переріс у бійку. Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник наніс своєму товаришу 2 удари ножем в область грудної клітини. Внаслідок отриманих смертельних ушкоджень потерпілий помер на місці.

З метою приховування слідів вчиненого злочину чоловік, перебуваючи на території домоволодіння, переконавшись в тому, що за його діями ніхто не спостерігає, поклав труп потерпілого у металеву тачку, за допомогою якої відвіз його тіло у болотистий лісовий масив, де приховав його серед трави.

Під час досудового розслідування вбивці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області