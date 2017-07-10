За минулу добу київські рятувальники двічі отримували виклик щодо потопельників

Так, 08 липня о 19:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на озері в парку Партизанської слави знаходиться тіло чоловіка.

На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києв. Під час проведення пошукових робіт виявилось, що тіло чоловіка 1983 року знаходилось на відстані 50 м від берега на глубині 8 м. Бійці за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

Наступний виклик надійшов 09 липня о 06:59. За даною інформацією на озері Малинівка, що у Дніпровському районі столиці знаходиться тіло чоловіка.

На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києв. Під час проведення пошукових робіт виявилось, що тіло чоловіка 1965 року знаходилось на відстані 5 м від берега на глубині 3 м. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

Наразі причинами трагедій займаються правоохоронні органи.

Загалом, з початку року на воді врятували 64 людини, серед них і 2 дітей. 22 особи, з яких 1 дитина, загинули.

Нагадаємо, що цього року паспорти готовності отримали 11 столичних пляжів. Це 8 пляжів у Дніпровському районі – «Молодіжний», «Венеція», «Передмістна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний»; в Оболонському готові «Вербний» і «Пуща-Водиця»; у Деснянському – пляж «Чорторий».

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві