У Кривому Розі проректора вишу та його поплічницю судитимуть за хабар

Криворізькою місцевою прокуратурою №3 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника ректора одного з ВУЗів міста Кривого Рогу та його пособника, які за хабар гарантували призовнику відстрочку від проходження військової служби.

Встановлено, що у квітні 2017 року, після отримання повістки про явку до військового комісаріату для проходження військової служби, 26-річний молодик мав намір отримати відстрочку на законних умовах, оскільки є сиротою. У військовому комісаріаті парубок зустрів жінку, яка зазначила, що вирішити вказане питання може її знайомий колишній заступник ректора одного з ВУЗів міста за певну грошову винагороду - 1500 доларів США.Так, під час передачі 35 тисяч гривень у приміщенні кафе колишнього заступника ректора було викрито та затримано правоохоронними органами.

Крім того, в ході проведення обшуку авто зловмисника, під водійським сидінням виявлено та вилучено револьвер «Stalker R1-9x6-S», споряджений 6 патронами калібру 9 мм.

Посадовець обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2 та ч.1 ст.263 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди; придбання, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).

А жінку судитимуть за співучасть в одержанні неправомірної вигоди (ч.5 ст.27 ч.3 ст.369-2 КК України). Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області