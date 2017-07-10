У Херсоні суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП

29.05.2017 на вул. Перекопській у місті Херсоні трапилась дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула громадський активіст – дівчина 1993 року народження.

У процесі здійснення прокуратурою області процесуального керівництва у кримінальному провадженні, порушеному за вказаним фактом, встановлено, що водій – місцевий мешканець 1963 р.н., керуючи у стані алкогольного сп’яніння автомобілем Тойота, вчинив наїзд на потерпілу.

Після вчинення ДТП водій на автомобілі зник з місця події, залишивши потерпілу у небезпечному для життя стані. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід від отриманих травм загинула.

За підозрою у вчиненні цих злочинів водія затримано, стосовно нього до місцевого суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Проте Херсонським міським судом у задоволенні клопотання відмовлено та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Не погоджуючись з рішенням суду прокуратурою області подано на нього апеляційну скаргу, яку апеляційним судом Херсонської області задоволено та обрано підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 134 тис. грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області