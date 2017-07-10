В Одесі судитимуть злодіїв, які вимагали гроші за повернення викрадених авто

В Одесі судитимуть злодіїв, які вимагали гроші за повернення викрадених авто

22:00 10.07.2017
В Одесі судитимуть злодіїв, які вимагали гроші за повернення викрадених авто

Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, підозрюваних у серії угонів авто, що завдало великої матеріальної шкоди  (ч. 3 ст. 289 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачені з листопада 2016 року по березень 2017 року в різних районах Одеси викрали 4 автомобілі, зокрема, «Toyota Rav 4», «Range Rover Evoque», «Lexus LX 570», «Toyota Land Cruiser».

За повернення авто зловмисники вимагали викуп від 20 до 50 тисяч доларів США.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

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