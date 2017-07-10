На Львівщині маршрутка влетіла в дерево, 9-ро людей поранені

На Львівщині маршрутка влетіла в дерево, 9-ро людей поранені

14:22 10.07.2017
На Львівщині маршрутка влетіла в дерево, 9-ро людей поранені

Як пояснив правоохоронцям водій маршрутного таксі, він не впорався з керуванням внаслідок чого автобус виїхав на тротуар та зіткнувся з деревом.

У Стрийський відділ поліції напередодні о 21:23 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Вокзальній у місті Стрий сталась дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що близько 21:20 маршрутне таксі під керуванням 69-річного стриянина, у салоні якого перебувало п'ятнадцять пасажирів, зіткнулось з деревом. Внаслідок зіткнення травми отримали дев’ятеро пасажирів, серед яких однорічний хлопчик. Двоє травмованих були госпіталізовані, інші відпущені додому.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, призначено експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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