На Львівщині судитимуть шахрая, який ошукав 71 людину

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 до Залізничного районного суду міста Львова скеровано кримінальне провадження відносно жителя міста Львова за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Останній, у 2015 році створив сторінку в одній із соціальних мереж під вигаданими анкетними даними та розмістив оголошення про продаж взуття, якого в наявності не мав.

Відтак, з вересня 2016 по квітень 2017 року шахраю вдалось ввести в оману 71 потерпілого, які в якості часткової передплати за купівлю неіснуючого товару переказали, на попередньо наданий ним банківський рахунок, особисті кошти на загальну суму понад 54 тис. гривень.

Після заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами, зловмисник на контакт із потерпілими не виходив, а гроші витрачав на власні потреби.

За вчинення вказаного злочину йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі та ще доведеться відшкодовувати потерпілим завдану їм шкоду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області