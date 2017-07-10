На Херсонщині суд обрав запобіжний захід водію, що збив намет та вбив подружжя

У ніч з 6 на 7 липня у Генічеську сталась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули жінка та чоловік, які відпочивали на березі моря у наметі.

Прокуратурою Херсонської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за вказаним фактом. В ході здійснення розслідування обставин події встановлено, що 07.07.2017 близько 01.50 водій автомобіля MITSUBISHI L200, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та здійснюючи рух у місті Генічеськ, втратив керування автомобілем та виїхав за межі проїжджої частини на праве узбіччя, де здійснив наїзд на намет, у якому перебували жінка 1975 р.н. та чоловік 1986 р.н., які від отриманих травм загинули на місці події.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

07.07.2017 йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України. 10.07.2017 судом відносно нього обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із застосуванням засобів контролю.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області