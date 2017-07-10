У Дніпрі судитимуть грабіжника, який вбив жертву та підпалив тіло
У Дніпрі судитимуть грабіжника, який вбив жертву та підпалив тіло
Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 направлено до суду обвинувальний акт відносно 33-річного громадянина за умисне вбивство та викрадення майна (ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України).
Встановлено, що у квітні 2017 року обвинувачений знаходився у торгівельному кіоску у Дніпрі разом зі знайомою продавчинею. Раптово між ними виникла сварка, в результаті якої зловмисник наніс жінці не менше чотирьох ударів цеглиною в обличчя.
Щоб приховати сліди вбивства чоловік вилив на тіло жертви бензин для запальничок та підпалив, після чого зник з місця злочину, прихопивши мобільний телефон та грошові кошти потерпілої на загальну суму майже 3000 гривень.
Наразі судовий розгляді кримінального провадження триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області