Під час ДТП на Львівщині трагічно загинув велосипедист
Під час ДТП на Львівщині трагічно загинув велосипедист
У Радехівське відділення поліції напередодні надійшла інформація про те, що близько 23:50 на автодорозі Львів-Луцьк неподалік райцентру сталася дорожньо-транспортна пригода.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Опель Віваро», 51-річний львів’янин, вчинив зіткнення з велосипедом, яким керував 54-річний житель району. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер на місці події.
Нараз з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області