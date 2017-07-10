Під час ДТП на Львівщині трагічно загинув велосипедист

Під час ДТП на Львівщині трагічно загинув велосипедист

15:40 10.07.2017
Під час ДТП на Львівщині трагічно загинув велосипедист

У Радехівське відділення поліції напередодні надійшла інформація про те, що близько 23:50 на автодорозі Львів-Луцьк неподалік райцентру сталася дорожньо-транспортна пригода.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Опель Віваро», 51-річний львів’янин, вчинив зіткнення з велосипедом, яким керував 54-річний житель району. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер на місці події.

Нараз з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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