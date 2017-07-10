Поліція Тернопільщини відкрила провадження щодо смерті породіллі
Поліція Тернопільщини відкрила провадження щодо смерті породіллі
До працівників поліції із заявою звернувся житель обласного центру щодо можливого неналежного виконання лікарями пологового відділення Тернопільської міської лікарні №2 своїх службових обов’язків, що призвело до смерті його 27-річної доньки. Повідомлення було внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст.140 (ч.1) Кримінального кодексу.
Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський, на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, призначена комісійна судово-медична експертиза щодо обставин та причин смерті молодої жінки.
У рамках кримінального провадження буде надана об’єктивна оцінка діям медичних працівників, які були причетні до обстеження та лікування пацієнтки.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області