Поліція Тернопільщини відкрила провадження щодо смерті породіллі

Поліція Тернопільщини відкрила провадження щодо смерті породіллі

14:30 10.07.2017
Поліція Тернопільщини відкрила провадження щодо смерті породіллі

До працівників поліції із заявою звернувся житель обласного центру щодо можливого неналежного виконання лікарями пологового відділення Тернопільської міської лікарні №2 своїх службових обов’язків, що призвело до смерті його 27-річної доньки. Повідомлення було внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст.140 (ч.1) Кримінального кодексу.

Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський, на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, призначена комісійна судово-медична експертиза щодо обставин та причин смерті молодої жінки.

У рамках кримінального провадження буде надана об’єктивна оцінка діям медичних працівників, які були причетні до обстеження та лікування пацієнтки.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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